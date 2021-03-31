Наглый вор похозяйничал в доме сельчанина

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68-летний житель села Катериновка обратился в милицию. Пожилой мужчина рассказал, что за время отсутствия некто проник в его дом и похитил личное имущество.

Вскоре выяснилось, что кражу совершил 28-летний ранее судимый односельчанин. Мужчина отогнул навесной замок и проник в домовладение. В первый день вынес продукты питания, а во второй раз прихватил приглянувшиеся вещи хозяина. Их и обнаружили правоохранители в жилище подозреваемого, пишет mvdpmr.org.

За кражу с незаконным проникновением гражданину грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

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