Наглоталась таблеток: врачи спасли жизнь жительнице столицы

Наглоталась таблеток: врачи спасли жизнь жительнице столицы

28-летняя женщина попыталась свести счёты с жизнью. Инцидент произошёл вчера в секторе Центр.

В службу 112 поступило сообщение о лежащей у здания женщине без сознания. Прибыв на место, врачи выяснили, что гражданка выпила горсть таблеток. Её в срочном порядке доставили в больницу, пишет deschide.md.

Как выяснилось позже, женщина решилась на крайний шаг, находясь в депрессивном состоянии. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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