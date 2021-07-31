Наглоталась таблеток: врачи спасли жизнь жительнице столицы

0

28-летняя женщина попыталась свести счёты с жизнью. Инцидент произошёл вчера в секторе Центр.

В службу 112 поступило сообщение о лежащей у здания женщине без сознания. Прибыв на место, врачи выяснили, что гражданка выпила горсть таблеток. Её в срочном порядке доставили в больницу, пишет deschide.md.

Как выяснилось позже, женщина решилась на крайний шаг, находясь в депрессивном состоянии. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.