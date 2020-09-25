Наглость или равнодушие? Водитель припарковал своего “белого коня” на газоне в центре столицы

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Снимки безобразной и, что самое главное, незаконной парковки опубликовал на своей странице в соцсети генпримар Кишинева Ион Чебан.

На фото видно, что некий водитель припарковал свой Mercedes аккурат на газоне, который сейчас обустраивается в ходе ремонта тротуаров на улицах Александра Пушкина и Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони. Помимо прочего, это нарушило запланированный ход работ.

– Из-за того, что некоторые безответственные водители паркуются, как им вздумается, прямо на обустраиваемом газоне, становится невозможным проведение ремонта. Сотрудникам полиции приходится каждый день стоять на страже из-за некоторых людей, не понимающих, что парковка здесь запрещена. Не нарушайте правила и закон! – призвал Ион Чебан.

Работы по благоустройству тротуаров на улицах Бэнулеску-Бодони и Пушкина начались 6 августа и завершатся в октябре. На данный момент плитка укладывается на участке после бульвара Штефана чел Маре. Также ведется работа над снятием старого асфальта или плитки и установкой новых бордюров от улицы Константина Тэнасе до улицы Александру чел Бун. Параллельно ведутся работы на участках улиц: 31 августа 1989 г. – Букурешть – Алексея Щусева по обе стороны.

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