Наглое ограбление в Кишинёве: злоумышленники напали на прохожего (ВИДЕО)

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Двое жителей столицы в возрасте 16 и 19 лет были задержаны сотрудниками инспектората полиции сектора Центр по подозрению в совершении грабежа.

Инцидент произошёл в ночь на 14 сентября на улице Митрополит Варлаам. Злоумышленники напали на 28-летнего мужчину, выхватили у него сумку и сбежали в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила 3000 леев, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В результате следственных мероприятий подозреваемые были идентифицированы и задержаны. Они признали свою вину. Как выяснилось, ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.

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