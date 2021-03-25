Нагачевский призывает Санду и ПДС вспомнить июнь 2019-го: Абсолютно никто не вправе препятствовать политической воле парламента

Нагачевский рекомендует тем, кто рассматривает вариант насильственного роспуска парламента, хорошо проанализировать сложившуюся ситуацию, а также вспомнить июнь 2019 года.

– Тогда кое-кто тоже воспротивился политической воле парламента избрать правительство. С тех пор правила в правовом государстве не изменились. Никто, абсолютно никто не вправе препятствовать политической воле парламента, а любая подобная попытка должна быть наказана. За парламентаризм нужно бороться. Надеюсь, что все поймут, что конфронтация с парламентом и шантаж не пройдут. Вступить в силу может только то решение, которое будет найдено в результате консенсуса с большинством депутатов, – подытожил он.