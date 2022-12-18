Нагачевский о закрытии 6 телеканалов: Это рейдерский захват медиа-бизнеса

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Бывший министр юстиции Фадей Нагачевский считает неслучайным то, что решение КЧС об отзыве лицензии у шести телеканалов было принято именно сейчас, в конце года, когда заключаются рекламные контракты на новый, 2023 год. Нагачевский отмечает, что рекламный рынок сейчас оценивается примерно в €6-7 млн. Эксперт полагает, что речь идёт о рейдерском захвате медиа-бизнеса.

– Провластные журналисты практически подтверждают, что приостановление лицензии на вещание 6 каналов позволит перераспределить рекламный рынок среди тех, кто хвалит власть. Перераспределение произойдёт через холдинг Плахотнюка. Провластные журналисты очень хорошо знают это, но молчат, – отмечает он на своей странице в соцсети.

Экс-министр считает принятое решение абсурдным и обращает внимание на то, что всего за пару часов до его вынесения Совет по телерадиовещанию не установил никаких нарушений, связанных с войной или пропагандой, у этих 6 телеканалов.

– Все 6 телеканалов, вещание которых приостановила PAS — национальные, и их работа может быть приостановлена только в соответствии с законом, — заявил он.

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