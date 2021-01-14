Нагачевский о действиях Санду: Злоупотребление законом и узурпация власти

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Складывается впечатление, что президент хочет наказать парламент роспуском за неизбрание правительства, не потребовав, однако, выбрать его, или, иными словами, блокируя конституционную процедуру. Об этом на своей странице в соцсети пишет министр юстиции Фадей Нагачевский.

Он напоминает, что в ходе проведённых 24 декабря консультаций с парламентскими фракциями все они высказались за проведение досрочных выборов в строгом соответствии с Конституцией – то есть, путём блокирования процедуры принятия законов в течение 3 месяцев или неизбрания правительства в этот же срок. Если к первому варианту президент не имеет никакого отношения, то во втором случае глава государства обязан выдвинуть кандидата на пост премьер-министра. Однако Майя Санду не делает этого, и в своё оправдание придумала так называемую «идею» самороспуска парламента и якобы ждёт решения Конституционного суда.

⁃ Я не буду говорить об юридических и политических санкциях в случае грубого нарушения Конституции и клятвы президентом, но упомяну только то, что такие формулы я считаю на грани злоупотребления законом и узурпации власти, – подытожил Нагачевский.

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