Нагачевский: Недопустимо препятствовать воле разрешить политический кризис!

Дух Конституции обязывает политических актёров осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы временное исполнение обязанностей правительством было максимально сокращённым. В этой ситуации неясно, почему КС решил высказаться по поводу конституционности указа президента о повторном выдвижении на пост премьера Натальи Гаврилицэ только 23 февраля. Об этом на своей странице в соцсети пишет врио министра юстиции Фадей Нагачевский, отмечая, что таким образом политическая неопределённость продлится ещё как минимум 10 дней.
– Если есть достаточно политической воли для учреждения нового правительства и разрешения политического кризиса, препятствование этой воле недопустимо. Подобные прецеденты очень опасны для демократии и правового государства, – считает он.
Напомним, вчера стало известно, что КС выскажется по поводу конституционности повторного выдвижения Гаврилицэ 23 февраля. До тех пор парламент не сможет рассмотреть вопрос о выражении ей вотума доверия.
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