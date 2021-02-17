Нагачевский: Недопустимо препятствовать воле разрешить политический кризис!

Дух Конституции обязывает политических актёров осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы временное исполнение обязанностей правительством было максимально сокращённым. В этой ситуации неясно, почему КС решил высказаться по поводу конституционности указа президента о повторном выдвижении на пост премьера Натальи Гаврилицэ только 23 февраля. Об этом на своей странице в соцсети пишет врио министра юстиции Фадей Нагачевский, отмечая, что таким образом политическая неопределённость продлится ещё как минимум 10 дней.