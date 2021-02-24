Нагачевский: Надеюсь, Санду и её советники понимают, что смена формы правления вопреки Конституции – это узурпация

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Врио министра юстиции Фадей Нагачевский прокомментировал тот факт, что Майя Санду не намерена соблюдать Конституцию и вчерашнее решение КС, а также то, что она призывает парламент пойти либо на референдум, либо на досрочные выборы.

Нагачевский отметил, что надеется, что советники Санду объяснили ей, что приостановление в должности и референдум – политическая санкция последней стадии, и что они слышали не только об обязательных действиях, но и о выдаче акта судом в случае несоблюдения вынесенного инстанцией обязательства.

– Похоже, что представители президентуры не хотят принимать то, что РМ – парламентская республика, и намерены создать прецедент смены формы правления в президентскую или полупрезидентскую. Искренне надеюсь, что они остановятся, потому что смена формы правления вопреки Конституции – это узурпация, – подытожил он.

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