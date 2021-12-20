Наезд на пешехода в Тирасполе попал на видео

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ДТП произошло в понедельник утром на улице Карла Либкнехта. 18-летний парень начал переходить дорогу, не дождавшись разрешающего сигнала светофора.

Lexus проехал перекрёсток на “красный” и сбил молодого человека. За рулём автомобиля находился водитель 1973 года рождения.

Пешеходу госпитализация не потребовалась. У иномарки разбита передняя фара и бампер с левой стороны.

Правоохранители устанавливают степень вины каждого из участников аварии.

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