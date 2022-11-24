“Надули” более 100 клиентов: директор и менеджер турагентства попали на скамью подсудимых

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По материалам прокуратуры, туристическая компания нанесла ущерб более 100 клиентам на сумму около 4,6 млн леев.

Правоохранительные органы провели 8 обысков, в результате которых было подсчитано количество обманутых клиентов и установлены присвоенные суммы. Как выяснилось, после оплаты тура в агенстве называли различные причины, по которым поездка не могла состояться: пандемия, технические ошибки и пр. Обманутые клиенты начали писать жалобы, а компания прекратила свою деятельность.

По ходатайству прокуроров были наложены аресты на имущество обвиняемых на сумму более 2,2 млн леев. Дело передано в суд. За мошенничество обвиняемым грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с лишением права заниматься определённой деятельностью до 5 лет.

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