Надоели сирены: в столице мужчина стрелял в машину скорой помощи (ВИДЕО)

Надоели сирены: в столице мужчина стрелял в машину скорой помощи (ВИДЕО)

В полицию обратился врач “скорой”. Он сообщил, что по пути к пациенту по служебной машине были произведены выстрелы.

Подозреваемый вскоре был установлен и задержан. В доме 44-летнего жителя столицы нашли два пневматических оружия. Мужчина заявил, что начал стрелять, потому что его побеспокоили звуки сирены.

Гражданин находится под следствием. За хулиганство ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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