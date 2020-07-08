Надо возделывать свой сад!

0

Леонид Проданюк – о достижениях учёных, болезнях деревьев и о молодых кадрах

На протяжении последних десятков лет специалисты говорят о том, что питомниководство Молдовы нуждается в модернизации, в частности это касается правильного выбора здорового посадочного материала. Увы, вирусы – бич не только человечества, но и плодовых деревьев, просто за их гибелью мы следим не так пристально.

О том, что происходит в садовом питомниководстве страны, рассказывает доктор биологических наук, доцент, заведующий лабораторией вирусологии, фитосанитарного контроля и защиты плодовых насаждений научно-практического Института садоводства, виноградарства и пищевых технологий Леонид Проданюк.

Чистый материал

– Когда в мире и в Молдове начали изучать вирусы растений?

– Их начали изучать более ста лет назад. Некоторые вызванные ими заболевания приводили к настолько большим эпифитотиям, что приходилось раскорчёвывать тысячи гектаров садов. Лаборатория вирусологии Института плодоводства Молдовы была образована в 1966 году. Мы изучаем вирусные и микоплазменные болезни, поражающие плодовые и ягодные культуры, в том числе грецкий орех и фундук, а также диагностируем, оздоровляем и получаем безвирусный посадочный материал. В большинстве развитых стран новые плодовые насаждения закладываются именно таким материалом.

– В какие периоды учёным было особенно тяжело?

– Нас отбросил назад развал СССР, когда исследования перестали достаточно финансироваться. У молодой независимой республики не хватало денег на развитие науки. Но мы выживали, сохраняли и умножали опыт – и двигались вперёд. В 2013 году, когда Молдова вступила на путь интеграции с ЕС, одним из требований Евросоюза был перевод страны на производство безвирусного посадочного материала. Было принято и соответствующее постановление правительства № 415 от 21 июня 2013 года. В настоящее время питомниководческие хозяйства, использующие наши разработки, успешно работают в этом направлении. Их деятельность контролирует Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA).

– Почему так важен чистый материал?

– К примеру, потенциал некоторых сортов яблони – 70 тонн с гектара. Если посадочный материал низкой категории, заражённый вирусами и микоплазмами, то производительность сразу снижается на четверть. Но есть ещё грибные и бактериальные болезни, а также вредители. В итоге потеря урожая может достичь 40 – 50%.

Наша лаборатория известна в мировом вирусологическом сообществе. Молдавскими вирусологами-плодоводами впервые в мире были описаны три заболевания и открыт один новый вирус. Так что мы можем с гордостью сказать, что у нас есть мировые открытия и нас знают.

Пространственная изоляция

– Вирусы растений и животных паразитируют по одному принципу?

– На земном шаре насчитывается около 300 тыс. различных вирусов и постоянно открываются новые виды. Современная медицина позволяет лечить основные вирусные заболевания у людей. К сожалению, сегодня промышленный сад невозможно так вылечить. Учёные разработали методики оздоровления различных ягодных и плодовых пород. Но это делается не на плантациях, а в лабораториях методами термотерапии, химиотерапии и культурой апикальных меристем.

– На дерево защитную маску не наденешь, а может ли спасти «социальная» дистанция?

– Да, оздоровлённые нами 350 сортов исходных безвирусных растений, являющихся генофондом страны, содержатся в депозитариях лаборатории, в условиях, исключающих вторичное заражение. При производстве безвирусного посадочного материала питомниководы используют пространственную изоляцию. По периметру маточно-черенкового сада, маточно-семенного сада, питомника на расстоянии 300 – 500 метров не должно произрастать растений, заражённых вирусами и микоплазмами плодовых пород.

– Как происходит распространение болезней?

– Хочу подчеркнуть, что самым активным распространителем вирусов плодовых является человек. Распространение происходит в процессе производства посадочного материала всеми известными способами. Активными переносчиками являются нематоды, тля и медяницы. К примеру, грушевая медяница переносит микоплазму, которая вызывает заболевание, приводящее к усыханию груши. Болезнь развивается очень стремительно, сады гибнут в течение 2–3 лет.

Покупайте отечественное!

– Почему нашим садоводам рекомендуют приобретать саженцы у отечественных питомниководов?

– Импортный посадочный материал выращивается в других почвенно-климатических условиях. К примеру, в странах юго-западной Европы чернозём практически отсутствует, там очень лёгкие каменистые почвы. Саженцы, производимые в этих странах, практически не подвергаются морозам. Поэтому посадочный материал из стран, где другой климат, плохо приживается в нашей зоне, при этом сильно проявляются скрытые болезни и вредители. В Молдове же прекрасные почвенно-климатические условия. В среднем ежегодно в стране производится от 6 до 8 млн плодовых саженцев. Соседние страны готовы приобретать сертифицированный посадочный материал в нашей стране по европейским ценам. Поэтому питомниководческие хозяйства, которые будут заниматься производством безвирусного здорового посадочного материала, имеют перспективы экономического развития. Бывший питомниководческий совхоз «Нистру» Оргеевского района, созданный как экспериментальная база лаборатории вирусологии в 70-х годах прошлого века, известен на всём постсоветском пространстве и в странах Восточной Европы.

Открытие мирового уровня

– В Молдове молодые люди всё реже стремятся к научной работе. У вас тоже есть проблемы с кадрами?

– К сожалению, молодёжь из-за низких базовых зарплат и отсутствия жилья к нам не спешит. На данном этапе мы являемся участниками проекта Livada Moldovei, который продвигает и наше научное направление. Проект стоимостью €2,3 млн предусматривает строительство современного научного комплекса по оздоровлению, получению и тестированию безвирусного посадочного материала. Для этого необходимо, чтобы Агентство публичной собственности выделило нам земельный участок. Надеюсь, этот вопрос решится, и молодым учёным будет интересно у нас работать, поскольку откроются новые перспективы. Пока же нам важно удержать имеющиеся кадры, которые без труда могут найти работу за рубежом. Наша лаборатория известна в мировом вирусологическом сообществе. Молдавскими вирусологами-плодоводами впервые в мире были описаны три заболевания и открыт один новый вирус. Так что мы можем с гордостью сказать, что у нас есть мировые открытия и нас знают.

В тему

Важно доброе имя

Георгий Пуркаряну, руководитель АО MECGRATO:

– Я начал заниматься питомниководством 15 лет назад. До этого тоже работал в сфере сельского хозяйства, но именно об этом направлении мало что знал, хотя оно показалось мне перспективным. Решил вести работу по науке. Мне не понравилось, как в целом развивалась эта отрасль в нашей стране, поэтому обратился к специалистам лаборатории вирусологии Института садоводства, виноградарства и пищевых технологий. Я хотел выращивать здоровый посадочный материал, основу которого и приобрёл в институте. Нельзя сказать, что всё получилось сразу. Мы начинали с объёма около 20 тыс. саженцев, а сейчас выращиваем до 250 тыс. в год.

Кстати, кто не знает, саженцы деревьев выращиваются на протяжении трёх лет. Но чем больше я работаю в этой отрасли, тем больше наблюдаю недоработок в вопросах качества ввозимого в Молдову материала. Хозяйства, занимающиеся питомниководством, стараются приобретать новые востребованные европейские сорта. Они это делают на свой страх и риск. Но на самом деле рискуют садоводы, которые закладывают сады на базе завезённого материала. Я считаю, чтобы подобного не случалось, в Молдове при ANSA необходимо создать координационный центр – некую структуру, которая бы проверяла весь импортируемый посадочный материал и, возможно, создавала свой качественный продукт.

Пару лет назад в стране было около 400 питомников, предлагающих саженцы плодовых деревьев. Из них лишь около десяти работали с использованием безвирусного материала. Поэтому болезни в садоводстве распространяются примерно так, как среди людей в ситуации пандемии коронавируса. Мне жалко денег, потраченных и фермерами, и государством, которые вкладываются в посадку садов. Если государство субсидирует эту отрасль, оно должно её контролировать. Работать по науке – дороже, зато не стыдно за то, что ты делаешь. Нам важно наше доброе имя. В недалёком будущем планирую посадить свой сад из производимых нами саженцев и на практике буду показывать, почему тестированный молдавский посадочный материал самый лучший.

Наталья Устюгова