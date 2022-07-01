Над зданием молдавского парламента реет порванный флаг (ВИДЕО)

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Порванный молдавский флаг реет над зданием парламента страны. На это обратили внимание в ходе сегодняшней акции протеста ПСРМ.

– Как может эта власть говорить, что она продвигает интересы Республики Молдова, если даже над этим зданием реет порванный флаг? Сколько ждать, пока флаг над одним из главных зданий страны заменят на целый? – возмутился мунсоветник ПСРМ Виктор Поляков.

Представители аппарата парламента этот инцидент пока не прокомментировали.

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