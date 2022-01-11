Над подземным переходом на Буюканах демонтируют павильон

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Завершается снос торгового павильона над подземным переходом по адресу улица Каля Ешилор, 2 в секторе Буюканы. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, распоряжение о сносе торговой точки было обжаловано экономическим агентом в суде, однако претура сектора Буюканы выиграла это дело.

– К концу месяца переход полностью отремонтируют. Будут проведены работы по восстановлению лестниц, стен, потолка и пола, а также по очистке ливневой канализации. Также будет модернизирована система освещения, – сказал примар.

Для безопасности горожан в подземном переходе установят камеры видеонаблюдения.

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