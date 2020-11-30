Над делом о краже миллиарда будут работать 2 спецколлегии судей

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Материалы дела о банковской краже будут рассматривать две специализированные коллегии судей. Такое решение было принято по инициативе генпрокурора Александра Стояногло.

По данным Генеральной прокуратуры, спецколлегии в составе 6 судей тщательно изучат экономические и иные правонарушения, повлёкшие причинение ущерба банковской системе Республики Молдова, пишет moldpres.md.

Положение вступило в силу 27 ноября. Дела, рассмотрение которых началось до принятия данного решения, будут изучены предыдущей коллегией.

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