Нацкомиссия по общественному здоровью рассмотрит срочные меры для снижения распространения коронавируса

Нацкомиссия по общественному здоровью рассмотрит срочные меры для снижения распространения коронавируса
Зинаида Гречаный провела сегодня совещание с временно исполняющим обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоем и другими членами действующего правительства по вопросу борьбы с пандемией COVID-19. Стороны обсудили действия, которые необходимо предпринять немедленно, чтобы остановить негативную тенденцию развития пандемии, в контексте тревожного роста числа инфицированных и смертельных случаев. Соответствующие меры будут предложены на следующем заседании Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью. 

Участники встречи также рассмотрели возможности обеспечения медицинской системы страны антикоронавирусными вакцинами в объеме, необходимом для запуска процесса массовой иммунизации, одновременно с вступлением в силу поправок в действующее законодательство, которые позволят в быстром и упрощённом порядке закупить вакцины в отступление от Закона о государственных закупках.

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