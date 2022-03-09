Национальный уровень иммунизации от COVID-19 достиг 31%

0

Количество привитых на минувшей неделе сократилось более чем на 23% по сравнению с предыдущей, а национальный показатель иммунизации превышает 31%. Данные представило сегодня Министерство здравоохранения.

Согласно ведомству, в период с 28 февраля по 6 марта вакцинацию прошли 21 830 человек. Еще 264 051 человек обратились в центры вакцинации за бустерными дозами. Таким образом, более 31% населения привились от COVID-19, а полную схему прошли более 30%, передает moldpres.md.

С начала пандемии Республика Молдова получила 2 923 860 доз вакцины против COVID-19.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.