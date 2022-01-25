Национальный отбор на «Евровидение-2022» стартует сегодня

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Процедура национального отбора участника от Молдовы на конкурс «Евровидение-2022» проходит в два этапа. С 25 по 28 января рассматриваются документы участников, а живое прослушивание конкурсантов состоится 29 января.

К участию в конкурсе допускаются граждане Молдовы старше 16 лет. В случае смешанного состава групп допускаются граждане других государств в соотношении не более 50% от общего числа участников, пишет publika.md.

С официальным Положением о национальном отборе можно ознакомиться на сайте eurovision.md. Полуфиналы песенного конкурса пройдут 10 и 12 мая 2022 года, а финал – 14 мая.

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