Национальный комитет «Победа» приглашает граждан принять участие в Марше Победы 9 мая

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Национальный координационный комитет «Победа» приглашает всех граждан принять участие в Марше Победы, который традиционно стартует 9 мая с площади Великого национального собрания и проследует до Мемориала воинской славы «Вечность». Об этом объявил сегодня председатель организации Алексей Петрович.

– 9 мая – священная дата для нашей истории, День Победы в Великой Отечественной войне. Этот день символизирует мир, праздник, скорбь по погибшим героям. Национальный координационный совет «Победа» приглашает всех граждан нашей республики. 9 мая в 9.30 встречаемся на главной площади Кишинёва, чтобы пройти Маршем Победы и строем Бессмертного полка к Мемориалу воинской славы, – сказал Алексей Петрович.

Он отметил, что мероприятие пройдёт без партийных флагов, со всеми символами Великой Победы.

Председатель Союза офицеров РМ, дивизионный генерал Виктор Гайчук подчеркнул, что 9 мая – очень важный праздник для всего нашего народа. Он напомнил, что Молдова потеряла в войне около 650 тысяч своих граждан. В рядах Красной Армии против фашистских оккупантов воевало около 400 тысяч уроженцев Молдовы. Более 250 тысяч воинов были награждены орденами и медалями за мужество и героизм, проявленные в боях с фашистскими захватчиками.

Председатель Совет ветеранов войны и труда Кишинева Юрий Еремин сообщил, что ветераны войны и труда поддерживают и по возможности будут участвовать в Марше Победы. По его словам, глубокое возмущение вызвало у ветеранов решение властей о запрете георгиевской ленты.

– Мы чтим и будем помнить подвиг солдат, офицеров, генералов, тружеников тыла – всех тех, кто трудился и ковал победу, – подчеркнул Еремин.

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