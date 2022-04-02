Национальный художественный музей запускает выставочный проект выходного дня

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Национальный художественный музей Молдовы с сегодняшнего дня запускает новый выставочный проект: #operadeweekend. Каждые выходные (суббота и воскресенье, с 10:00 до 18:00) будут выставляться графические произведения из коллекции музея.

Проект #operadeweekend направлен на популяризацию музейного наследия в целом и универсальной графики в частности, передаёт moldpres.md.

Мы хотим привлечь как можно большее количество посетителей через знание универсальных культурных ценностей, которые хранятся в коллекциях Национального художественного музея Молдовы. В эти выходные мы приглашаем вас познакомиться с Альбрехтом Дюрером (1471-1528, Нюрнберг, Германия), с работой «Христос на Елеонской горе», — отметила заместитель директора музея Лучия Постикэ.

Альбрехт Дюрер — живописец, гравер и теоретик искусства, одна из ведущих фигур в истории мирового искусства. Его творчество оказало особое влияние не только на немецких художников, но и на художников других европейских стран. Он оставил богатое художественное наследие — около 350 гравюр на дереве и 100 гравюр на меди, внеся решающий вклад в развитие гравюры как самостоятельного вида искусства.

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