Национальный фестиваль винограда в этом году не состоится

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Как сообщило Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Национальный фестиваль винограда, традиционно проводимый Чимишлийским районом и запланированный на 18 сентября, отменяется. Решение принято в связи с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации и увеличением количества случаев заболевания COVID-19.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения, в период с 1 по 7 августа в Республике Молдова зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, а 32 человека скончались из-за вызванных коронавирусом осложнений, передает ipn.md.

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