Национальный день вина в этом году отменён

Национальный день вина в этом году отменён

В связи с ростом числа новых случаев коронавируса было решено отменить в этом году Национальный день вина. Об этом сообщили в Национальном бюро винограда и вина.  

– Доводим до вашего сведения, что в контексте пандемии, для предупреждения распространения инфекции COVID-19 (SARS-COV-2), все праздничные мероприятия, включая Национальный день вина, будут отменены, – говорится в обращении. 

Напомним, с 6 по 12 сентября в Молдове выявили 4593 случая коронавируса, что на 42% больше, чем неделей ранее.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md