Национальный день вина в этом году отменён

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В связи с ростом числа новых случаев коронавируса было решено отменить в этом году Национальный день вина. Об этом сообщили в Национальном бюро винограда и вина.

– Доводим до вашего сведения, что в контексте пандемии, для предупреждения распространения инфекции COVID-19 (SARS-COV-2), все праздничные мероприятия, включая Национальный день вина, будут отменены, – говорится в обращении.

Напомним, с 6 по 12 сентября в Молдове выявили 4593 случая коронавируса, что на 42% больше, чем неделей ранее.

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