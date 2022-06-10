Национальный центр переливания крови получит новое медицинское оборудование

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Национальный центр переливания крови будет оснащён медицинскими приборами и расходными материалами на сумму 9,3 млн леев (465 тысяч евро).

С этой целью между Министерством здравоохранения, Национальным центром переливания крови и Красным Крестом заключено соглашение о предоставлении гранта, пишет moldpres.md.

Благодаря финансовой поддержке будут закуплены расходные материалы для забора крови, тестирования и производства компонентов. Кроме того, Национальный центр переливания крови будет оснащён медицинским оборудованием – холодильными камерами и рефрижераторными боксами для хранения компонентов крови и обеспечения необходимых условий для их транспортировки.

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