Национальные августовские праздники пройдут в формате онлайн (ВИДЕО)

Национальные августовские праздники пройдут в формате онлайн (ВИДЕО)

Традиционное проведение в этом году августовских праздников – Дня независимости и “Limba noastră” – в этом году не представляется возможным. Культурные мероприятия состоятся в режиме онлайн, а также будут транслироваться по телевизору, рассказал на брифинге для прессы Ион Кику. 

– К сожалению, мы не сможем организовать мероприятия с присутствием людей. Это касается и Национальной премии, на которой будет узкий круг граждан, – пояснил премьер. 

Напомним, режим ЧП в области здравоохранения ранее был продлен до 31 августа. Это предусматривает в том числе запрет на проведение массовых мероприятий.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md