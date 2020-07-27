Национальные августовские праздники пройдут в формате онлайн (ВИДЕО)

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Традиционное проведение в этом году августовских праздников – Дня независимости и “Limba noastră” – в этом году не представляется возможным. Культурные мероприятия состоятся в режиме онлайн, а также будут транслироваться по телевизору, рассказал на брифинге для прессы Ион Кику.

– К сожалению, мы не сможем организовать мероприятия с присутствием людей. Это касается и Национальной премии, на которой будет узкий круг граждан, – пояснил премьер.

Напомним, режим ЧП в области здравоохранения ранее был продлен до 31 августа. Это предусматривает в том числе запрет на проведение массовых мероприятий.

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