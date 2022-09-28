Национальная филармония им. Сергея Лункевича открывает новый концертный сезон

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Сезон 2022-2023 гг. откроется 30 сентября концертом под названием «Культурные интерференции». Мероприятие состоится в Национальном дворце им. Николае Сулака.

Публику ждут произведения местных и румынских композиторов: Д. Вариу, Л. Гондю, Г. Чобану и др. По словам организаторов, самым зрелищным произведением в этом концерте станет «La Bulciugu Mirelui», написанным для хора и оркестра румынским композитором Даном Вариу. В концерте примут участие артисты филармонии и специальные гости. На сцене выступит симфонический оркестр учреждения под управлением маэстро Михаила Агафицы: Татьяна Бусуйок (сопрано), Джета Бурлаку, Нэтэлица Мунтяну, Руслан Бырля (декламатор, Румыния), Раду Тэлэмбуцэ (скрипка), Сергей Мушат (кларнет).

Зрители также увидят ансамбль «Fluieraș» под руководством Юрия Бивола, ансамбль «Восточный танец» под руководством Натальи Думиникэ и Академическую хоровую капеллу «Дойна» под управлением Илоны Степан, передаёт moldpres.md.

Второе мероприятие состоится в Органном зале 1 октября – в Международный день музыки. На сцене выступит Concertino Accordion Band, солист – Евгений Негруца (аккордеон, бандонеон), Евгений Урсу (скрипка) и специальный гость вечера – Марин Герас (най).

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