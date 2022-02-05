Национальная библиотека им. Иона Крянгэ организовала празднование Китайского Нового года

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Национальная детская библиотека им. Иона Крянгэ организовала и в этом году Китайский Новый год – мероприятие, которое стало традицией. В онлайн-обращении Посол Китая в Республике Молдова Янь Веньбинь отметил, что это особое событие, так как в этом году праздник совпал с началом Зимних Олимпийских игр в Пекине.

Дети из Республики Молдова, изучающие китайский язык, представляют будущее китайско-молдавской дружбы, отметил Янь Веньбинь. Этот год, согласно китайскому календарю, является годом Тигра, и дипломат пожелал детям жить счастливо, как тигровые котята, передаёт ipn.md.

Директор библиотеки Еуджения Бежан подчеркнула, что все больше детей из Республики Молдова изучают китайский язык, историю и культуру Китая. Дети и родители, желающие открыть для себя красоту этой страны, могут найти в Национальной библиотеке им. Иона Крянгэ книги на китайском языке.

На мероприятии дети из детского сада №133 из Кишинёва пели на китайском языке, а учащиеся столичного лицея им. М. Березовского декламировали стихи.

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