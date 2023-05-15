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Национальная армия снова проводит учения с резервистами. В этой связи военная техника будет передвигаться в учебные центры, а затем в места постоянной дислокации.

В учениях примет участие и бронетехника Бригады полиции специального назначения “Fulger” Генерального инспектората полиции. В связи с этим общественность призывают не пугаться при её виде и воздерживаться от размещения изображений в сети, чтобы не порождать спекуляции.

По словам начальника Центра управления мобилизационными ресурсами и личным составом Национальной армии, полковника Октавиана Друцэ, мероприятие организовано с целью проверки навыков резервистов и их ознакомления с техникой и вооружением Национальной армии. Согласно программе обучения, которая продлится пять дней, они изучат воинские уставы и примут участие в стрельбах.

Военные центры и военно-административные отделы предварительно разослали участникам повестки на учения. Такие же учения проводились ранее, последние были в апреле этого года.

Учения пройдут с 15-19 по 22-26 мая в соответствии с Планом подготовки Национальной армии на текущий год, утверждённым в конце 2022 года, и не имеют отношения к ситуации в области безопасности в регионе, передаёт moldpres.md.

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