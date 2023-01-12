Национальная армия получила от Германии партию бронетранспортёров

Национальная армия получила от Германии партию бронетранспортёров

Партия транспортёров Piranha была передана Национальной армии правительством ФРГ. Первые три машины доставили сегодня в Кишинёв и передали 22-му Миротворческому батальону.

В церемонии передачи бронетехники участвовал министр обороны Анатолие Носатый. Он поблагодарил партнёров за поддержку и заявил, что машины будут использоваться для обучения военных, участвующих в международных миротворческих миссиях, пишет moldpres.md.

По его словам, партия техники получена для модернизации Национальной армии на основании соглашения, подписанного между Министерством обороны и немецкой стороной в октябре 2021 года.

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