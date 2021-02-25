Национальная армия доставила 50 больничных коек в Центр COVID-19

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По просьбе Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Национальная армия доставила в столичный Центр COVID-19 дополнительные койки.

Как пишет moldpres.md, мебель была доставлена ​​и расставлена ​​на Moldexpo группой солдат из батальона специального назначения “Fulger”.

С начала пандемии Национальная армия предоставила 140 коек и участвовала в обустройстве Центра COVID-19 в Кишинёве.

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