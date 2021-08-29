Начнут с Немеренко: Фуркулицэ не исключает, что министра здравоохранения первой вызовут “на ковёр” в парламент (ВИДЕО)

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Нездоровые методы и плохое начало в общении с учителями. Так решение НЧКОЗ обязать сотрудников школ делать тест на коронавирус раз в две недели за свой счёт охарактеризовал вице-председатель фракции Блока коммунистов и социалистов Корнелиу Фуркулицэ. Он отметил, что оппозиция будет добиваться отмены этого постановления.

– Скорее всего, это такой ход со стороны Аллы Немеренко, чтобы устрашить наши дидактические кадры, чтобы они провакцинировались. Это очень непорядочно, это вообще не риторика министра. Это нездоровое решение, мы будем его критиковать. Не исключаю, что первым из министров, которого мы позовём в парламент, будет Алла Немеренко, так как её методы выходят за рамки администрирования. Это плохое начало в общении с нашими учителями, которые находятся на передовой и выполняют работу в и без того непростых условиях, – сказал он.

Фуркулицэ добавил, что Блок коммунистов и социалистов будет делать всё для того, чтобы правительство отозвало это решение.

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