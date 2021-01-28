Начинается второй этап разработки Плана обустройства Кишинёва: столицу посетят российские эксперты

0

В начале февраля в Кишинёв приедут специалисты из России, которые работают над Планом обустройства территории муниципия.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. Он рассказал, что с 1 по 8 февраля специалисты из РФ проведут интервью с экспертами в различных сферах с целью разработки предложений по проекту.

Работа над Планом обустройства территории муниципия ведётся с июня 2020 года, и этот процесс требует полного ознакомления с необходимыми документами, – подчеркнул градоначальник.

Это уже третий визит в Кишинёв российских специалистов. Первый этап завершён и состоит из исследований, далее следует второй этап с предложениями по проекту.

В этот процесс будут вовлечены различные стороны, будут проводиться широкие дискуссии и консультации со специалистами, с жителями муниципия, с научным сообществом, с экспертами, с ассоциативным сектором. Это важный документ, в котором будут изложены видение и приоритеты развития столицы, а также конкретные проекты с долгосрочными планами действий. Мы хотим, чтобы документ по-настоящему отвечал интересам муниципия и был одобрен его жителями, – подчеркнул Чебан.

Он добавил, что документ с предложениями передадут в Муниципальный совет Кишинёва на утверждение летом нынешнего года.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.