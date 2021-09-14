Начинается ремонт подъездных дорог к пригородным населённым пунктам Кишинёва

Начинается ремонт подъездных дорог к пригородным населённым пунктам Кишинёва

Стартовал текущий ремонт подъездных дорог к 18 пригородным населённым пунктам столицы.

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он уточнил, что работы будет выполнять дорожно-строительная компания АО “Edilitate”, выбранная по результатам процедуры госзакупок.

На ремонт отведено 3 месяца, стоимость контракта превышает 15 миллионов леев. Текущие работы включают в себя пломбирование дорог и устранение аварийных ситуаций в зонах движения общественного транспорта.

На начальном этапе представители Главного управления общественного транспорта и путей сообщения вместе с главным подрядчиком проекта проведут оценку ситуации на местах, чтобы определить наиболее повреждённые участки, а также установить график и объём работ.

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