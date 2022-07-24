Начинается приём в Молдавский государственный университет: сколько стоит обучение и какие документы нужны

На 2022-2023 учебный год запланировано 1847 мест на бюджете (863 на мастерате, остальные – на лиценциате) и 2700 на контрактной основе (1500 на лиценциате и 1200 на мастерате).

Абитуриенты, желающие поступить на лиценциат, должны предоставить заявление, документ об окончании обучения (лицей, колледж и т.д.), удостоверение личности, дипломы (I-III места) об участии в республиканских и/или международных олимпиадах и конкурсах, если таковые имеются, 4 фотографии 3×4 см, а также оплатить сбор для поступления. В случае детей-сирот, абитуриентов с ограниченными физическими возможностями, детей участников конфликта на Днестре и так далее нужны также подтверждающие это документы. Ознакомиться со списком предлагаемых факультетов и расценками можно здесь.

Кандидаты на мастерат должны предоставить документ об окончании лиценциата с приложением (оригинал или копию), удостоверение личности и его копию, 6 фотографий 3×4 см, военный билет (если имеется), оплатить сбор для поступления. Список факультетов и расценки можно увидеть тут.

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