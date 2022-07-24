Начинается приём в Молдавский государственный университет: сколько стоит обучение и какие документы нужны

С понедельника, 25 июля, начинается приём в Молдавский государственный университет. Абитуриентов ждут в четвёртом корпусе, по адресу А. Матеевича, 60.
Приём будет проходить по следующему графику:
- Подача документов: 25 июля – 2 августа;
- Объявление предварительных результатов: 3 августа;
- Подача документов в оригинале: 4-6 августа;
- Объявление окончательных результатов: 8 августа.
Документы можно подать и онлайн – до 30 июля включительно.
На 2022-2023 учебный год запланировано 1847 мест на бюджете (863 на мастерате, остальные – на лиценциате) и 2700 на контрактной основе (1500 на лиценциате и 1200 на мастерате).
Абитуриенты, желающие поступить на лиценциат, должны предоставить заявление, документ об окончании обучения (лицей, колледж и т.д.), удостоверение личности, дипломы (I-III места) об участии в республиканских и/или международных олимпиадах и конкурсах, если таковые имеются, 4 фотографии 3×4 см, а также оплатить сбор для поступления. В случае детей-сирот, абитуриентов с ограниченными физическими возможностями, детей участников конфликта на Днестре и так далее нужны также подтверждающие это документы. Ознакомиться со списком предлагаемых факультетов и расценками можно здесь.
Кандидаты на мастерат должны предоставить документ об окончании лиценциата с приложением (оригинал или копию), удостоверение личности и его копию, 6 фотографий 3×4 см, военный билет (если имеется), оплатить сбор для поступления. Список факультетов и расценки можно увидеть тут.
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