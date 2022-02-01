Начинается демонтаж праздничных украшений с улиц Кишинёва

Начинается демонтаж праздничных украшений с улиц Кишинёва

Решение было принято после многочисленных просьб жителей столицы. Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

В этом году примария Кишинёва закупила декоративные элементы, пополнив прошлогодние запасы. Мы предпочитаем инвестировать в вещи, которые можно использовать повторно, а не тратить деньги на аренду декораций, как это делали раньше. В этом году Кишинёв выглядел по-другому: красиво и достойно столицы страны. Мы продолжим работать в том же духе, чтобы можно было гордиться нашим городом! – заявил генпримар.

При этом он отметил, что некоторые декорации, не обязательно имеющие зимнюю тематику, останутся для украшения города на Пасху, Храм города и др.

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