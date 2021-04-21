Начаты процедуры, необходимые для ремонта улиц Тигина, 31 Августа и Александру чел Бун

Начаты процедуры, необходимые для ремонта улиц Тигина, 31 Августа и Александру чел Бун

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что ремонт этих улиц начнётся после завершения всех юридических процедур.

Так, вчера примария Кишинёва инициировала тендер на проведение работ по восстановлению улиц и тротуаров, созданию парковочных мест и модернизации системы общественного освещения на улицах Тигина, 31 Августа и Александру чел Бун.

Для улицы Тигина предусмотрено восстановление асфальтового покрытия, создание парковочных мест, модернизация тротуаров и уличного освещения; для улицы 31 Августа – реконструкция в формате «зелёный коридор» с обустройством велосипедных дорожек и парковочных мест, а также модернизацией тротуаров и уличного освещения; для улицы Александру чел Бун – ремонт проезжей части, модернизация тротуаров и уличного освещения.

Надеемся, что в проекте примут участие компетентные компании, которые выполнят работы качественно, – отметил градоначальник.

Реконструкция этих улиц является частью второго пакета проекта «Кишинёв – городские дороги», финансируемого Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Европейским инвестиционным банком и Специальным фондом зелёной энергии ЕБРР. Общая стоимость проекта – 11 800 000 евро.

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