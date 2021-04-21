Начаты процедуры, необходимые для ремонта улиц Тигина, 31 Августа и Александру чел Бун

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Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что ремонт этих улиц начнётся после завершения всех юридических процедур.

Так, вчера примария Кишинёва инициировала тендер на проведение работ по восстановлению улиц и тротуаров, созданию парковочных мест и модернизации системы общественного освещения на улицах Тигина, 31 Августа и Александру чел Бун.

Для улицы Тигина предусмотрено восстановление асфальтового покрытия, создание парковочных мест, модернизация тротуаров и уличного освещения; для улицы 31 Августа – реконструкция в формате «зелёный коридор» с обустройством велосипедных дорожек и парковочных мест, а также модернизацией тротуаров и уличного освещения; для улицы Александру чел Бун – ремонт проезжей части, модернизация тротуаров и уличного освещения.

Надеемся, что в проекте примут участие компетентные компании, которые выполнят работы качественно, – отметил градоначальник.

Реконструкция этих улиц является частью второго пакета проекта «Кишинёв – городские дороги», финансируемого Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Европейским инвестиционным банком и Специальным фондом зелёной энергии ЕБРР. Общая стоимость проекта – 11 800 000 евро.

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