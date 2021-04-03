Начата работа по проекту MOVE IT like Lublin: Ион Чебан встретился с его менеджером

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан впервые встретился с Октавианом Лунгу, менеджером проекта «MOVE IT like Lublin – инициатива устойчивого развития общественного транспорта Кишинёва». Он выиграл конкурс, объявленный примарией.

Целью проекта MOVE IT like Lublin является модернизация системы общественного транспорта в Кишинёве по модели Люблина (Польша).

– Сегодня мы рассмотрели этапы, которые предстоит реализовать в рамках проекта. Я хочу, чтобы действия были адаптированы к условиям и потребностям Кишинева в области общественного транспорта, – отметил Ион Чебан.

Общий бюджет проекта составляет 3,5 миллиона евро, из которых 95% – грант Европейского союза, а 5% – вклад муниципалитета. Проект рассчитан на 2021-2023 годы.

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