Начата печать бюллетеней для президентских выборов

Начата печать бюллетеней для президентских выборов

Центральная избирательная комиссия начала печать бюллетеней для 139 участков, которые будут открыты на президентских выборах за границей. 

Всего будет напечатано 556 тысяч бюллетеней: 467600 на молдавском языке и 88400 на русском. Бюллетени печатают на матовой бумаге серого цвета, длина составляет 236 мм, а ширина – 140 мм.

Цена одного бюллетеня – 0,192 лея, а общая стоимость тиража для участков за границей – 106 752 лея.

Напомним, президентские выборы пройдут 1 ноября.

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