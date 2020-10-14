Начата печать бюллетеней для президентских выборов

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Центральная избирательная комиссия начала печать бюллетеней для 139 участков, которые будут открыты на президентских выборах за границей.

Всего будет напечатано 556 тысяч бюллетеней: 467600 на молдавском языке и 88400 на русском. Бюллетени печатают на матовой бумаге серого цвета, длина составляет 236 мм, а ширина – 140 мм.

Цена одного бюллетеня – 0,192 лея, а общая стоимость тиража для участков за границей – 106 752 лея.

Напомним, президентские выборы пройдут 1 ноября.

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