Начата печать бюллетеней для досрочных парламентских выборов

Начата печать бюллетеней для досрочных парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия начала печать бюллетеней для досрочных парламентских выборов 11 июля. Всего будут напечатаны 3 521 642 бюллетеня.  

В первую очередь будут напечатаны бюллетени для зарубежных избирательных участков: 662 600 на молдавском языке и 64100 – на русском. Бюллетени печатаются на матовой бумаге серого цвета, длина каждого – 580 мм, а ширина – 140 мм. Стоимость одного бюллетеня составляет 18 банов, а всего тиража – 633 895 леев.

Досрочные парламентские выборы состоятся 11 июля.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md