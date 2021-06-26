Начата печать бюллетеней для досрочных парламентских выборов

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Центральная избирательная комиссия начала печать бюллетеней для досрочных парламентских выборов 11 июля. Всего будут напечатаны 3 521 642 бюллетеня.

В первую очередь будут напечатаны бюллетени для зарубежных избирательных участков: 662 600 на молдавском языке и 64100 – на русском. Бюллетени печатаются на матовой бумаге серого цвета, длина каждого – 580 мм, а ширина – 140 мм. Стоимость одного бюллетеня составляет 18 банов, а всего тиража – 633 895 леев.

Досрочные парламентские выборы состоятся 11 июля.

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