Начат третий этап ремонта аллеи на бульваре Григоре Виеру

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Стартовали работы по снятию изношенного асфальта и бордюров на последней части аллеи на бульваре Григоре Виеру.

Как уточнил генеральный примар муниципия Ион Чебан, речь идёт об участке между пешеходной улицей Е. Дога и улицей Иерусалимской.

– Это третий этап реабилитации объекта, который выполняется вместе с Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TIKA), – отметил градоначальник.

Также ведутся работы на участке от улицы Албишоара до улицы Иерусалимской. Там, где завершены работы по укладке плитки, проводится озеленение территории. Параллельно восстанавливается и благоустраивается территория, прилегающая к памятнику Героям-Комсомольцам.

На первом этапе по периметру всей аллеи установили систему полива, освещение и камеры видеонаблюдения, а также отремонтировали и покрасили забор с обеих сторон. В конце по всей аллее установят уличную мебель.

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