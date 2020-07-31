Начат снос незаконных киосков перед рынком “Дельфин”: тротуар благоустроят, а для торговцев цветами найдут другое место (ФОТО)

Начат снос незаконных киосков перед рынком “Дельфин”: тротуар благоустроят, а для торговцев цветами найдут другое место (ФОТО)

Начались работы по сносу и эвакуации павильона, сформированного из примерно 20 ларьков, у рынка “Дельфин” на Буюканах. Бутики с цветами располагались прямо на тротуаре. Срок действия выданной экономическому агенту авторизации истек еще в 2016 году, с тех пор он ничего не платил муниципалитету, отметил на своей странице в соцсети Ион Чебан. 

Согласно закону, подчеркнул он, предпринимателя попросили самостоятельно убрать киоски, однако в установленные сроки он этого не сделал. В связи с этим претура Буюкан распорядилась об их эвакуации.

– Освобождается место для благоустройства тротуара. В то же время я обсудил с претором необходимость поиска законной возможности оборудовать место для деятельности торговцев цветами, – добавил градоначальник. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md