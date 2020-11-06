Начат ремонт Мемориального парка “Шипка” на Рышкановке (ФОТО)

0

Об этом сообщил генпримар муниципия Ион Чебан. Он отметил, что сейчас парк находится в плачевном состоянии: в нём нет благоустроенных аллей, а существующие разрушены и представляют опасность для горожан.

Здесь будут проведены работы по перепланировке и увеличению количества пешеходных аллей, а также замене старой плитки. Помимо этого, зелёная зона, которая до сих пор практически не освещалась ночью, будет оборудована фонарями со светодиодными лампами. Также здесь будет построен фонтан, – рассказал градоначальник.

Средства на обновление парка были выделены из городского бюджета.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.