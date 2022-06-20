Начат ремонт бульвара Ренаштерий, а на Каля Ешилор отремонтируют тротуары

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Бульвар Ренаштерий будет отремонтирован до Центральной типографии, включая улицу Тудора Владимиреску до пересечения с улицей Киевской, которую позже также отремонтируют.

В настоящее время устанавливается новый бордюр, затем начнется фрезерование старого асфальта и укладка слоя нового. Параллельно будут вестись работы по ремонту тротуара.

– Мы знаем, что это очень важная транспортная артерия, и хотим, чтобы и водители, и пешеходы могли комфортно передвигаться по новым дорогам и тротуарам. Кишинёв и дальше будет развиваться, – выразил уверенность градоначальник.

И на улице Каля Ешилор в секторе Буюканы будут отремонтированы тротуары. Работы предполагают снятие старого асфальта и обустройство пешеходных подходов, восстановление тротуара, ремонт остановки общественного транспорта и установку городской мебели. Позже начнётся ремонт нечетной части тротуара от парка «Алунелул» в направлении выезда из города.

Напомним, что в прошлом году была обустроена территория возле остановки общественного транспорта на пересечении ул. Каля Ешилор и ул. И. Крянгэ. На тротуаре была уложена плитка, киоски и рекламные щиты убраны. Тротуар, соединяющий парк «Алунелул» с улицей И. Крянгэ, также был отремонтирован.

Всего в период с 13 по 19 июня управлением Exdrupo в Кишинёве было выполнено асфальтирование на общей площади около 6000 м², а ещё примерно на 7000 м² дороги были проведены фрезеровочные работы в рамках подготовки к асфальтированию, которое будет осуществлено на текущей неделе.

Как отметил генеральный Ион Чебан, наибольший объём работ выполнен на бульваре Дачия, где продолжается подготовка к нанесению смеси типа Slurry Seal на всю улицу.

На улице 27 марта 1918 года продолжается обустройство выравнивающего слоя, а также работы по подъёму, опусканию или устройству смотровых колодцев. Слой износа также будет уложен в течение 2 недель.

Проведены работы по монтажу бордюров на ул. Соколень, ул. Сармизеджетуса, ул. Узинелор и ул. Букурешть, а на улице А. Сахарова на пешеходной зоне уложен тротуар.

Всего в этом году будет отремонтировано около 1,6 км дороги на участках бул. Ренаштерий (мост) – улица Киевская (круговая развязка на пересечении с ул. А. Руссо) и на участке бул. Ренаштерий (круговая развязка) – ул. Б. Воевод (круговая развязка на пересечении с ул. Флорилор). Параллельно с этим будут ремонтироваться тротуары.

Также продолжаются работы по ремонту и обслуживанию ливневой канализации, техническому обслуживанию дорожных знаков и разграничителей. Кроме того, за прошедшую неделю была нанесена дорожная разметка на общей площади более 2200 м².

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