Начался второй этап выплаты единовременной материальной помощи для школьников из малообеспеченных семей

Начался второй этап выплаты единовременной материальной помощи для школьников из малообеспеченных семей

Получить деньги могут около 1600 человек, получателей второго транша единовременной материальной помощи в 700 леев на подготовку учащихся к новому учебному году. Денежную помощь можно получить в отделениях госпредприятия “Почта Молдовы” до 2 февраля при предъявлении удостоверяющего личность документа.

В связи с этим Главное управление медико-социальной помощи подготовило и представило к оплате списки и платежные поручения получателей материальной помощи, предусмотренной на 1575 детей. Ежегодно примария Кишинева в два этапа реализует муниципальную Программу финансовой поддержки уязвимых семей из муниципия Кишинев для охвата обучением около 8000 учащихся, передает ipn.md.

На первом этапе материальную помощь на общую сумму 4 496 100 леев получили 6423 ребенка по спискам, представленным Главным управлением образования, молодежи и спорта на основании заявлений, поданных в образовательные учреждения.

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