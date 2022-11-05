Начался второй этап выплаты единовременной материальной помощи для школьников из малообеспеченных семей

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Получить деньги могут около 1600 человек, получателей второго транша единовременной материальной помощи в 700 леев на подготовку учащихся к новому учебному году. Денежную помощь можно получить в отделениях госпредприятия “Почта Молдовы” до 2 февраля при предъявлении удостоверяющего личность документа.

В связи с этим Главное управление медико-социальной помощи подготовило и представило к оплате списки и платежные поручения получателей материальной помощи, предусмотренной на 1575 детей. Ежегодно примария Кишинева в два этапа реализует муниципальную Программу финансовой поддержки уязвимых семей из муниципия Кишинев для охвата обучением около 8000 учащихся, передает ipn.md.

На первом этапе материальную помощь на общую сумму 4 496 100 леев получили 6423 ребенка по спискам, представленным Главным управлением образования, молодежи и спорта на основании заявлений, поданных в образовательные учреждения.

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