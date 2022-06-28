Начался второй этап ремонта парка «Думитру Рышкану»

Начался второй этап ремонта парка «Думитру Рышкану»

Как сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, в настоящее время ведутся работы по демонтажу старого асфальта и установке новых бордюров. Кроме того, идёт подготовка пешеходных дорожек к укладке тротуарной плитки со стороны улицы Браништий.

Также здесь монтируют систему освещения, а затем будут установлены скамейки и урны для мусора.

– Работы по восстановлению парковой зоны на улице Думитру Рышкану близятся к завершению. Здесь отремонтировали пешеходные аллеи и установили уличную мебель. Затем будут осуществлены благоустройство зелёных зон и установка детской и фитнес-площадки. Ещё один участок будет обустроен для людей с ограниченными возможностями, – отметил Чебан.

Он добавил, что по всему периметру парка созданы парковочные места.

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