Начался сезон аллергии: о чём предупреждают врачи

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Весной сезон вирусов подходит к концу, но ему на смену идёт сезон аллергии. Первые случаи обострения уже были зарегистрированы в стране. Врачи отмечают, что с каждым годом аллергиков всё больше и больше, а более 30% из них страдают из-за пыльцы.

– Уже в феврале появляется пыльца клёна и ясеня, затем в марте начинают цвести другие деревья, такие как ольха, фундук, берёза. К апрелю отмечается максимальная концентрация пыльцы всех деревьев, – отмечает аллерголог.

Врачи отмечают, что всё чаще у детей наблюдается аллергия на разные виды пыльцы. У пациентов с аллергией на пыльцу в первую очередь проявляются признаки ринита и аллергического конъюнктивита – это зуд в носу, заложенность носа, очень частое чихание, передаёт publika.md.

Специалисты говорят, что следующие сезоны аллергии на пыльцу начнутся гораздо раньше и будут гораздо интенсивнее. Причина заключается в глобальном потеплении, и те, кто живет в загрязненных районах, будут более подвержены такой аллергии.

Последнее исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показывает, что к 2050 году период аллергии будет на 40 дней дольше, чем сейчас. Отсутствие осадков весной и высокие температуры в течение более длительного периода времени приведут к гораздо более быстрому опылению растений.

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