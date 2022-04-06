Начался ремонт улицы 31 Августа (ФОТО)

0

С сегодняшнего дня начинается восстановление одной из самых разрушенных улиц в центре столицы, которая не ремонтировалась ни разу.

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Общая протяжённость улицы 31 Августа 1989 года составляет 3 км, работы будут вестись по участкам. В настоящее время на отрезке от улицы П. Мовилэ до улицы С. Лазо снимается старый асфальт.

– Согласно контракту, работы должны быть выполнены в течение 18 месяцев. Они включают установку около 10 км новых бордюров, обустройство тротуаров и парковочных мест, создание велосипедной дорожки, модернизацию системы освещения и асфальтирование проезжей части, – уточнил градоначальник.

Одновременно на пересечении улиц 31 Августа и Чуфля ведутся работы по ремонту системы ливневой канализации. Ранее по всей улице восстанавливали подземные и водопроводные сети.

Ремонт улиц 31 Августа, Александру чел Бун и Тигина в центре столицы, осуществляемый на данный момент, является частью II пакета проекта “Реабилитация центральных улиц и модернизация уличного освещения в центре муниципия Кишинёв”. Общая стоимость проекта составляет 11,8 млн евро.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.