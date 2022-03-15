Начался ремонт улицы 27 Марта на Буюканах (ФОТО)

Начался ремонт улицы 27 Марта на Буюканах (ФОТО)

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, работы предусматривают замену асфальтового покрытия проезжей части в периметре улиц В. Белинского–Каля Ешилор.

В настоящее время ведутся демонтаж старых, повреждённых бордюров и установка новых. Позже будут отремонтированы тротуары, а затем будет заменено асфальтовое покрытие дороги.

 -И в этом году мы приложим максимум усилий для ремонта столичной инфраструктуры. Во всех секторах столицы осуществляются десятки проектов, – подчеркнул Ион Чебан.

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