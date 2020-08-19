Начался ремонт тротуаров у здания правительства (ФОТО)

0

Накануне начались работы по ремонту тротуара возле здания правительства. Как отметил примар муниципия Ион Чебан, старый тротуар можно будет использовать повторно, он будет распределён по некоторым школам и пригородам.

Жители столицы хотят, чтобы город стал более современным и европейским. Мы стараемся в кратчайшие сроки восстановить тротуары на улицах Бэнулеску-Бодони и Пушкина. Прошу горожан с пониманием отнестись к временному дискомфорту во время проведения работ, – сказал Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.