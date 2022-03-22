Начался ремонт тротуаров на улице Киевской в секторе Рышкановка

Начался ремонт тротуаров на улице Киевской в секторе Рышкановка

Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар муниципия Ион Чебан. Так, тротуары будут восстановлены в двух направлениях от улицы Тудора Владимиреску до сквера «Гугуцэ».

В настоящее время ведутся работы по демонтажу старого асфальта и обустройству ограждений вокруг деревьев. Позже тротуары будут заасфальтированы, затем будут обустроены парковочные места.

Напомним, что в прошлом году был восстановлен сквер на улице Киевской и сквер «Гугуцэ», а также отремонтирован тротуар на Московском проспекте.

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